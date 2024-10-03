Çarpıcı keşif: Dinozorların neslinin tükenmesine yol açan göktaşı yalnız değildi

Bilim insanları 66 milyon yıl evvel Dünya’ya çarpan ve dinazorları yeryüzünden silen asteroidin yalnız olmadığını teyit etmeyi başardı.

BBC’nin haberine göre; aynı dönemde ikinci bir küçük uzay taşı Batı Afrika açıklarında denize çarptı ve geniş bir krater oluşturdu.

Bilim insanlarına göre bu, “feci bir olay” olurdu ve en az 800 metre yüksekliğinde bir tsunaminin Atlantik Okyanusu’nu son sürat geçmesine neden olurdu.

9 km'lik çukurun nedeni astreoit

İskoçya’da bulunan Herio-Watt Üniversitesi’nden Dr. Uisdean Nicholson, Atlas Okyanusu'ndaki Nadir kraterini 2022’de tespit etti, ancak ortada nasıl oluştuğuna dair bir belirsizlik bulutu dolaşıyordu.

Artık Dr. Nicholson ve meslektaşları 9 km'lik çukurun deniz tabanına çarpan bir asteroitten kaynaklandığından eminler.

Bilim insanları hadisenin tarihini tam olarak veremiyorlar ya da Meksika'da 180 km genişliğindeki Chicxulub kraterine yol açan asteroitten önce mi sonra mı geldiğini söyleyemiyorlar. O göktaşı dinozorların egemenliğine son vermişti.

Ancak daha küçük olan bu kayanın da dinozorların tükendiği Kretase döneminin sonunda geldiğini söylüyorlar. Dünya'nın atmosferine çarptığında bir ateş topu oluşturmuş olabilir.

Dünya'ya çarptığında nasıl bir etki oluşturdu?

Dr. Nicholson, asteroidin çarptığında yarattığı etkiyi somutlaştırmak için şunları söyledi:

* Asteroidin Glasgow'a çarptığını ve sizin de yaklaşık 50 km uzaklıktaki Edinburgh'da olduğunuzu düşünün. Ateş topu gökyüzündeki Güneş'in yaklaşık 24 katı büyüklüğünde olurdu. Edinburgh'daki ağaçları ve bitkileri ateşe vermeye yeterdi.

* Akabinde, 7 ölçüsündeki bir depremin büyüklüğündeki sismik sarsıntıdan önce son derece yüksek bir hava patlaması yaşanırdı.

* Büyük miktarlarda su muhtemelen deniz tabanını terk etmiş ve daha sonra zeminde benzersiz izler oluşturarak aşağıya doğru akmıştır.

72 bin km hızla çarptı

Bu kadar büyük asteroitlerin güneş sistemimizden çıkıp gezegenimize doğru kısa bir süre içinde birbirlerine çarpmaları alışılmadık bir durum.

Ancak araştırmacılar iki göktaşının neden birbirine yakın zamanlarda Dünya'ya çarptığını bilmiyorlar.

Nadir kraterini yaratan asteroidin genişliği 450-500 metre civarındaydı ve bilim insanları Dünya'ya saatte yaklaşık 72 bin km hızla çarptığını düşünüyor.

İnsanoğlunun bu ölçekte bir olaya en çok yaklaştığı olay 1908 yılında Sibirya semalarında 50 metrelik bir asteroidin patladığı Tunguska'da yaşandı.

Nadir asteroidi, şu anda Dünya'nın yörüngesinde dolanan en tehlikeli nesne olan Bennu'nun büyüklüğündeydi.

Nasa'ya göre bilim insanları Bennu'nun Dünya'ya çarpabileceği en olası tarihin 24 Eylül 2182 olduğunu söylüyor. Ancak bu hâlâ sadece 2 bin 700'de 1'lik bir olasılık.