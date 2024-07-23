  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Çarpışarak düşen askeri helikopterler bulundu
Takip Et

Çarpışarak düşen askeri helikopterler bulundu

Japonya'da askeri tatbikat sırasında çarpışarak düşen ve 8 askerin öldüğü 2 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) helikopterinin enkazı, kazadan 3 ay sonra bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Japonya'da 20 Nisan’da Pasifik Okyanusu’nda gerçekleştirilen bir askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait SH-60K tipi 2 helikopterin enkazına ulaşıldı.

SDF’den yapılan açıklamada, 6 bin metre derinliğe kadar inebilen bir insansız sualtı aracının 2 askeri helikopterin yerini tespit ettiği belirtilirken, helikopter enkazını karaya çıkarma ihtimalinin değerlendirileceği ifade edildi.

8 kişi hayatını kaybetmişti

Her biri 4 SDF üyesi taşıyan SH-60K tipi 2 helikopter, 20 Nisan'da Tokyo'nun yaklaşık 600 kilometre güneyindeki Torishima Adası açıklarında yapılan bir askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşmüştü. Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, 7 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. SDF’den geçen ay yapılan açıklamada ise kayıp 7 kişinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtilerek kayıpların ölü olarak kabul edildiği kaydedilmişti.

Bilim insanlarından çarpıcı buluş! Şempanzeler de insanlar gibi sohbet ediyorBilim insanlarından çarpıcı buluş! Şempanzeler de insanlar gibi sohbet ediyorYaşam

 