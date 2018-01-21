Çavuşoğlu, Irak Başbakanı İbadi ile bir araya geldi

21 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Irak'ta Başbakan Haydar el İbadi ile görüştü.

Çavuşoğlu ile İbadi'nin görüşmesi, başkent Bağdat'taki Irak Başbakanlık ofisinde basına kapalı gerçekleşti.

Çavuşoğlu, İbadi ile görüşmesi öncesinde de Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ile bir araya geldi. İki bakan, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü olduğuna dikkati çeken Caferi, "Türkiye ile ilişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesini istiyoruz" dedi. Caferi, Türkiye'nin Iraklı sığınmacılara verdiği desteği takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"Ham petrolün bir an önce Türkiye'ye ihraç edilmesini istiyoruz"

"Irak'taki ham petrolün boru hatları aracılığıyla bir an önce Türkiye'ye ihraç edilmesini istiyoruz" diyen Caferi, ekonomik alandaki ilişkilerin geliştirilmesi için Türk şirketlerini Irak'ta daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Caferi, Irak ve Türkiye arasındaki su meselesine de değinerek Çavuşoğlu'ndan Ilısu Barajı konusunun ertelenmesini talep ettiklerini aktardı. Bakan Caferi, "Irak'a verilen suyun saniyede 50 metreküpten 90 metreküpe yükseltilmesini de görüştük" değerlendirmesinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı, Başika konusunu da Türkiye ile birlikte çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

Iraklı mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu, basın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda onuruna verilen öğle yemeğine geçti.

Kaynak: AA