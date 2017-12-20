Çavuşoğlu, Kudüs oylaması için ABD'ye gidiyor

20 Aralık 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Kudüs tasarısı BM Genel Kurulu'nda oylanmadan önce New York'a gidecek.

Bakan Çavuşoğlu New York seyahati öncesinde Azerbaycan'ın başkent Bakü'de İranlı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, tasarının BMGK'dan geçeceğini beklediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu Bakü'deki temaslarının ardından bugün ABD'ye gidecek ve BM Genel Kurulu'nda yarın yapılması planlanan Kudüs oylamasına katılacak. Çavuşoğlu'na uçakta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki de eşlik edecek.

Toplantının ana gündem maddesi Kudüs olacak. Genel Kurul'da yapılan oylamada üçte iki çoğunluk sağlanırsa ABD'nin Kudüs kararı uluslararası platformda "hukuka aykırı" olarak değerlendirilecek. Güvenlik Konseyi'de yapılan oylamada ABD'nin kararının yok sayılması tasarısı 14 ülkeden destek bulmuştu.

Kabul edilmeyen tasarıyı sadece ABD veto etmişti.

Kudüs tasarısı BM Genel Kurulu'nda görüşülecek