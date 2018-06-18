Çeçenistan lideri Kadirov'dan ABD'ye terör yanıtı

18 Haziran 2018

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası sırasında Amerikan vatandaşlarının Kırım ve Kuzey Kafkasya ülkelerine gerçekleşecek turistik gezilere karşılık ‘gitmeyin’ uyarısında bulunmasına Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’dan cevap geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığının anti Amerikancı kitleler tarafından oluşabilecek saldırı ve terör olayları gibi durumların oluşabileceği iddiasıyla yaptığı uyarıya Kadirov, “Düzenlenen organizasyona dünyanın birçok ülkesinden taraftarlar geliyor. Rusya ve Kuzey Kafkasya ülkeleri onları en iyi şekilde ağırlıyor. Amerikan Dışişleri ve batılı basının söylemleri tamamen nefret söylemleridir. ABD Dışişleri Bakanlığı nerede terör gruplarını ve terör saldırılarını görmüş merak ediyorum” şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA