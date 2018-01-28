Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, yeniden seçildi

28 Ocak 2018

Çekya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Milos Zeman, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52’sini alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Çekya Devlet Radyosu’nun haberinde, ilk turu 12-13 Ocak’ta, ikinci turu dün ve bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 96’sının sayıldığı belirtildi.

Haberde, mevcut Cumhurbaşkanı Zeman ile eski Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Jiri Drahost'un yarıştığı seçimde Zeman’ın yaklaşık yüzde 52 oy kazandığı kaydedildi.

Zeman'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi olduğu bildirilen haberde, Drahost’un da yüzde 48 oranında oy aldığı ifade edildi.

Halk tarafından ikinci kez cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Zeman, Rusya yanlısı, Müslüman ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle biliniyor.

Cumhurbaşkanının 2013’ten itibaren halk tarafından seçildiği Çekya’da 8 milyon seçmenin yüzde 66,5’i sandık başına gitti.

Çekya'da 12-13 Ocak'ta ilk turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 aday katılmış, görevdeki Cumhurbaşkanı Zeman yüzde 38,6, rakibi Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Drahost yüzde 26,6 ile öne çıkarak ikinci tura kalmayı başarmıştı.

Çekya sandık başında

Kaynak: AA