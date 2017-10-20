Çekya sandık başında

20 Ekim 2017

Çekya'da vatandaşlar milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti.

Yaklaşık 8 milyon seçmenin bulunduğu Çekya'da oy verme işleminin iki gün süreceği parlamento seçimlerine toplamda 31 parti ve hareket katıldı.

Seçmenler, 14 seçim bölgesinde bugün yerel saatle 14.00-22.00 ve yarın 08.00-14.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, 200 sandalyeli meclise 8 partinin yüzde 5'lik seçim barajını aşacağı öngörülüyor.

Anketlere göre Slovak asıllı milyarder Andrej Babiş'in Genel Başkanlığını yaptığı ANO'nun yüzde 26, Sosyal Demokrat Parti'nin (CSSD) yüzde 16, Çekya ve Moravya Komünist Partisi'nin (KSCM) yüzde 12, Sivil Demokrat Parti'nin (ODS) yüzde 10 oy alması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 200 sandalye için 7 bin 539 aday yarışıyor.

Çekya İstatistik Kurumu, seçim sonuçlarının yarın akşam açıklanacağını bildirdi.

Kaynak: AA