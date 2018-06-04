Çelik vergisi, fiyatlarda yükselişi tetikleyecek!

04 Haziran 2018

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulamaya başlaması Atlantik'in her iki yakasında büyük tepki çekti. Analistlere göre ABD'nin bu adımı ticaret savaşı başlatmakla kalmayacak, çelik fiyatlarında yaşanan rallinin sürmesine neden olacak.

ABD’de çeliğin fiyatı yüzde 38 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl ulusal çıkarlara tehdit oluşturduğu gerekçesiyle çelik ve alüminyum ithalatına yönelik soruşturma açmasından bu yana ülkede çelik fiyatları yüzde 38 yükseldi. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ın ülkenin müttefiklerine yönelik 2 aydır uygulanan vergi muafiyetini kaldırmasının, fiyatlardaki artışı destekleyeceği belirtiliyor. ABD'de mart ayında yaklaşık 750 dolar/ton olan sıcak haddelenmiş rulo çeliğin fiyatı geçtiğimiz hafta 900 dolara çıktı. AB'de çeliğin fiyatı, ABD yerine AB'ye yönelik çeliğin arzı artırmasıyla 700 doların üzerinden 600 dolara indi. Yılın ilk çeyreğinde üretimi artmaya devam eden ve nisan ayında yaklaşık 77 milyon tonla dünyanın geri kalanından tek başına daha fazla çelik üretimi yapan Çin'de çeliğin ton fiyatı küçük çaplı bir gerilemeyle 600 dolar civarından satılıyor. Latin Amerika ülkelerinin çelik son birkaç aydır 600-650 dolar bandında hareket ederken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin çeliği, ABD'nin ek vergileri açıkladığı mart ayındaki 600 doların üzerinden 550 dolar civarına gerilemiş durumda. Ancak analistler, Amerikan çeliğinde fiyat artışının 'çok ileri' gittiğini ve belli bir süre fiyatlarda gevşeme görülebileceğini söylüyor. Arz-talep etkisinden çok ticari gerilimin tırmandırdığı fiyat artışının, ABD'de üretim artışıyla bir süre sonra hız keseceği, fiyatların yıl sonunda 700 dolara geri çekilebileceği tahminleri yapıyor.

"Birkaç gün içinde ticaret savaşı başlayabilir"

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 grubu üyesi altı ülke ülke ABD'ye karşı birleşti. Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere maliye bakanlarını Kanada'da bir araya getiren üç günlük zirvenin ardından açıklama yapan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, birkaç gün içinde ticaret savaşı başlayabileceği uyarısında bulundu. Zirveye katılan bakanlar ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'i, Amerika'nın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerinden dolayı sert çıkarak Washington'a yeni vergileri geri çekmesi çağrısı yaptı. Gelecek hafta sonu G7 Liderler Zirvesi, Trump'ın da katılımıyla Kanada'nın Quebec eyaletinde düzenlenecek. Bu arada Pekin yönetimi, ABD'nin gümrük tarifelerini artırması gibi ekonomik yaptırımlar uygulaması halinde taraflar arasında ekonomi ve ticaret konularına ilişkin müzakereler sonucu varılan mutabakatların geçerli olmayacağını bildirdi.