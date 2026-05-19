CENTCOM: 89 geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan’dan bu yana Hürmüz Boğazı’nda devam eden ABD ablukasına ilişkin açıklama yaptı. İran limanlarındaki ticari akışı durduran ablukanın devam ettiğini aktaran CENTCOM, bugüne kadar 89 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı.