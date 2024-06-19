Çevre eylemcileri Stonehenge'i turuncuya boyadı

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak yaptığı eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli gruba üye iki aktivist, 4-5 bin yıllık olduğu tahmin edilen dikili taşlara yangın tüpleriyle turuncu boya püskürttü. Stonehenge'deki tarihi anıt yapı, her biri 25 ton ağırlığındaki dikili taşlardan oluşuyor.

Seçim sonrası gelecek hükümete mesaj

Just Stop Oil'den yapılan açıklamada eylemin İngiltere'de 4 Temmuz'da gerçekleşecek seçim sonrası gelecek hükümete yönelik bir mesaj olduğu belirtilerek, "İki eylemci, yaz gün dönümü öncesi, gelecek hükümetin 2030'a kadar fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasını öngören yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya imza atmasını talep etti" ifadesi kullanıldı.

Eyleme ilişkin paylaşılan görüntülerde, iki eylemcinin dikili taşlara boya püskürtürken, ziyaretçilerin ve görevlilerin müdahale ettiği yansıdı. Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserlerine, spor müsabakalarına ve toplu etkinliklere yönelik düzenledikleri turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.

Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon tenis turnuvası ve İngiltere birinci futbol ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına sebep olan eylemlere de imza atmıştı.