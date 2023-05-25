Çevreciler, AB binasına "AB-MERCOSUR'u durdurun-Greenpeace" yazan dev afiş astı

Çevreci örgüt Greenpeace üyeleri, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi binasına, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile ticaret anlaşmasının durdurulmasını talep eden büyük bir afiş astı.

Bir grup Greenpeace üyesi, sabah saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Konseyi binası önünde bir araya geldi.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını protesto eden çevreciler, dağcı ekipmanları ile binanın ön cephesine tırmandı.

Göstericiler, AB binasına "AB-MERCOSUR'u durdurun-Greenpeace" yazan büyük bir afiş astı.

Protesto nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Gösteri sırasında AB Konseyi binasında, Birlik üyesi ülkelerin dış ticaretten sorumlu bakanlarının toplantısı gerçekleştiriliyordu.

Toplantı gündeminde, ABD ve Çin'le ticari ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısına hazırlık ve devam eden ikili ticaret anlaşmaları müzakereleri yer alıyordu.

Çevreciler, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının durdurulması çağrısında bulundu.

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR 2000'de serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamıştı.

Taraflar, 20 yılı aşan müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını açıklamıştı. Buna rağmen nihai anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe giremedi.

Söz konusu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecekti.

Göstericiler, bu anlaşmanın Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın hedeflerine uymadığını, çevre, iklim ve halka zarar vereceğini savunuyor.