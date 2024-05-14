Cezaevi minibüsüne pusu: 2 kişi öldü

Fransa'nın Eure bölgesindeki Incarville’de bir cezaevi aracına kara yolu gişelerinde pusu kuruldu. Maskeli dört silahlı saldırganın, 2 araçla minibüsü sıkıştırıp durdurduğu ve ateş açtığı belirtildi. Daha sonra 2 aracı da yakan saldırganların mahkumla birlikte üçüncü bir araçla olay yerinden kaçtıkları bildirildi.

Saldırıda vurulan 2 gardiyanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 gardiyanın ise ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralanan gardiyanlardan ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Paris Mahkemesi tarafından olayla ilgili acil bir soruşturma başlatıldığı, 200'den fazla jandarmanın kaçan saldırganları ve mahkumu bulmak için görevlendirildiği kaydedildi.

İHA'da yer alan habere göre, kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine bölgedeki çok sayıda otoyol ise geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kriz masası oluşturuldu

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Adalet Bakanlığı'nda kriz masası oluşturulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Bu sabah meydana gelen ve cezaevi görevlilerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı hepimiz için şoke edici oldu" ifadelerini kullandı. Fransa halkının hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralıların yanında olacağını kaydeden Macron, bu konuda kararlılıkla hareket edileceğinin altını çizdi.

Incarville Belediye Başkanı Patrick Maugars de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Kaçan mahkumun "cinayete teşebbüs" suçundan yargılandığı öğrenildi.