Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ile görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.

Görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Abdülaziz Halef ve İçişleri Bakanı İbrahim Murad da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tebbun’un daha önce yerel basına yansıyan açıklamalarına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın da yakında Cezayir'i ziyaret etmesi bekleniyor.