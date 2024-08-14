Cezayir ve Nijer'den dostluk adımı

Nijer Başbakanı Zeine'nin, Cezayir Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan görüşmeye yönelik basın açıklamasında, 'heyetin Cezayir'e Nijer Devlet Başkanı Vatanın Korunması Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdurrahmane Tchiani tarafından gönderildiği ve Cezayir Cumhurbaşkanı'na önemli bir mesaj taşıdığı' bilgilerine yer verildi.

"Komşunun yokluğu hissedildi"

Zeine, Cezayir ile Nijer arasındaki ilişkilerin, 26 Temmuz 2023'te eski Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a karşı düzenlenen askeri darbe nedeniyle zarar gördüğünü belirtti ve "Bu olaylar (darbe) sonucunda zarar gören ilişkilerin yeniden canlandırılması gerekiyordu. Nijer, Cezayir'i kardeş, komşu ve dost bir ülke olarak görüyor ve saldırı tehdidi aldığımız ilk saatlerden itibaren yanımızda olması gerekiyordu, dolayısıyla bu kardeşimizin, komşumuzun yokluğunu hissettik" ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un devrilmesinin ardından Cezayir, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunmuş ancak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e karşı önerdiği askeri müdahale seçeneğine karşı çıkmıştı.

Hava sahasını kullandırmadı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, geçen yıl, Nijerya, Benin ve Gana'yı ziyaret ederek bu ülkelerin liderlerini 'Nijer'e karşı güç kullanmaktan kaçınmaya' çağırmıştı. Cezayir devlet radyosu, Nijer'de askeri darbenin yapıldığı gün, Cezayir'in Fransız savaş uçaklarının Nijer'e karşı olası bir askeri operasyon gerçekleştirmek için hava sahasını kullanmasına izin vermediğini bildirmişti.

General Abdurrahmane Tchiani önderliğinde 26 Temmuz 2023'te başa gelen askeri yönetim, Ağustos 2023'te, Bazum'un vatana ihanet, teröre finansman sağlamak ve devlete komplo kurmak suçlarından yargılanacağını duyurmuştu.

Bazum, eşi Hadiza ile 26 Temmuz 2023'ten bu yana ev hapsinde tutuluyor.