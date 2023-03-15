Cezayir’den petrol için "tek taraflı" önlemler konusunda uyarı

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, yaptığı yazılı açıklamada, Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 6 yılı aşkın süredir yürüttüğü çabaların, petrol fiyatlarını sınırlamak için gündeme getirilen birtakım tek taraflı önlemler ve yasalarla heba olabileceğini belirtti.

Önerilen bu önlemlerin petrol endüstrisinde yatırım eksikliğine yol açacağına dikkati çeken Arkab, bunun arz akışında büyük kesintiye yol açarak petrol piyasasında kalıcı istikrarsızlık yaratabileceğini vurguladı.

Arkab, OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasında denge ve istikrarı sağlamak için 2023'ün sonuna kadar oybirliğiyle ve tam şeffaflık içinde toplam üretimi günde 2 milyon varil azaltma kararı alarak olağanüstü bir öngörü gösterdiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacaklarını söylemişti.

ABD'de OPEC karşıtı yasa tasarısı yeniden gündemde

ABD'li senatörler geçen hafta, OPEC'e karşı “Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)" yasa tasarısını yeniden gündeme getirdiklerini açıklamıştı.

NOPEC tasarısı ilk defa 2000 yılında ortaya çıkmış ve yasalaşması için birçok kez ABD Kongresine sunulmuştu.Cezayir, 2022 sonunda da Avrupa Birliği'nin "tek taraflı" olarak nitelendirdiği gaz fiyatlarına tavan uygulama önlemlerini açıkça reddettiğini bildirmişti.