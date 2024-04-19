CIA'den 'Ukrayna' uyarısı

CIA Direktörü Burns, daha fazla yardım gönderilmezse "Ukrayna'nın savaşı kaybedebileceği" uyarısında bulundu.

CNN'in haberine göre Burns, Texas eyaletindeki George W. Bush Merkezi'nde düzenlenen "2024 Liderlik Forumu"nda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin daha fazla askeri yardım sağlamaması halinde Ukrayna'nın 2024'ün sonuna kadar savaş alanında kaybetme riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten Burns, "Cephaneleri tükeniyor ve bizim de onlara yardım etmek için zamanımız tükeniyor." ifadesini kullandı.

Burns, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini ertelememesi gerektiği uyarısında bulundu.