Çin, 184 Airbus uçağı alacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'le 184 Airbus uçağı satışı için ön anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Anlaşmanın 18 milyar dolar değerinde olacağı belirtildi.
Çin'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeye 184 Airbus uçağı satışı için ön anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Anlaşmanın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da onaylandığını kaydeden Macron, 184 Airbus A320 uçağıyla ilgili anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağını, ayrıca önümüzdeki birkaç ay içinde Çin'e A350 ve A380 uçağı satmak istediklerini kaydetti.
AFP'nin haberine göre, A320 siparişlerinin değerinin, liste fiyatı üzerinden 18 milyar doları aşacağı belirtiliyor.
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, A320'lerin 2019 ve 2020 yıllarında teslim edileceğini söyledi.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen kasım ayında yaptığı ziyaret sırasında, Airbus'ın ABD'li rakibi Boeing'den 300 uçak satın almıştı.
Airbus, dün A320 uçaklarının Çin'de üretimi için bir ön anlaşma imzalamıştı.
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