Fransa ile Çin'den milyarlarca euroluk imza

09 Ocak 2018

Çin'e üç günlük bir resmi ziyaret düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

AFP'nin haberine göre, görüşme kapsamında iki ülke arasında nükleer enerji ve havacılık sanayi alanındaki stratejik sektörler de dahil olmak üzere milyarlarca euro değerinde anlaşmalar imzalandı.

Airbus Çin'de üretim yapacak

İmzalanan anlaşmalar arasında, Airbus'ın A320 uçaklarının Çin'deki üretilmesini öngören anlaşma da bulunuyor. Ayrıca Fransız enerji devi Areva, Çinli CNNC şirketi ile beraber Çin'de 10 milyar euro değerinde bir petrol işleme tesisi kuracak.

İmza töreninden önce Çinli online perakende şirketi JD.com, önümüzdeki iki yıl boyunca Çinli tüketicilere iki milyar euro değerinde Fransız malı satacaklarını açıkladı.

Macron, dün yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'ni Çin'in 1 trilyon dolarlık İpek Yolu projesine katılmaya çağırmıştı.

Fransa ve Çin arasında "at diplomasisi"