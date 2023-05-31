Çin, ABD’nin Singapur zirvesi teklifini reddetti

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “ÇHC, ABD'ye, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Singapur'da ÇHC Ulusal Savunma Bakanı Li Shangfu ile görüşmesi için mayıs ayı başlarında yaptığımız daveti reddettiklerini bildirdi” ifadesini kullandı. Ryder, Pentagon'un, "rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamak için" Washington ile Pekin arasında ordular arası iletişim hatlarını korumanın önemine "kuvvetle" inandığına da değindi.

Sözcü, ÇHC'nin ordular arası anlamlı tartışmalara girme konusundaki isteksizliğinin, Pentagon'un ilişkileri sorumlu bir şekilde yönetmenin bir parçası olarak, Çin Ordusu ile birçok düzeyde açık iletişim hatları arama taahhüdünü azaltmayacağını belirtti. Ryder, Li'nin, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırıma tabi tutulmasının, Austin'le görüşmesine engel teşkil etmeyeceğini ifade etti.