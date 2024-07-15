Çin ekonomisi keskin bir şekilde yavaşladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,7 büyüdü. Sonuç, ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 5,3 büyüme oranından ve ekonomistlerin beklediği yüzde 5,0 rakamından daha zayıf kaldı.

Dönemsel bazda büyüme yarıdan fazla azaldı ve bir önceki dönem için revize edilen yüzde 1,5 yerine sadece yüzde 0,7 artışta kaldı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, artan emlak krizi, durgun tüketici harcamaları ve dünyanın geri kalanıyla artan ticari gerilimler nedeniyle ivme kaybediyor.

Çin Lideri Xi Jinping ve Komünist Partinin üst düzey yetkilileri, uzun vadeli ekonomik reformları tartışmak üzere bu hafta Pekin'de bir araya geliyor. Bir çok ekonomist Çin ekonomisinin şu anda daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Emlak sektöründeki sıkıntılar telafi ediliyor

Açıklanan veriler, imalat yatırımları ve ihracatın ikinci çeyrekte büyümeyi desteklediğini, zayıf tüketici harcamalarını ve emlak sektöründeki sıkıntıları telafi ettiğini gösterdi.

Veriler, yılın ilk altı ayında sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 daha yüksek olduğunu gösterdi. Ancak perakende satışlar aynı dönemde sadece yüzde 3,7 arttı ve gayrimenkul yatırımı yüzde 10,1, yeni konut satışları yüzde 26,9 daha düşük kaldı.

Haziran ayında ise sanayi üretimi piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 5,8 arttı. Analistler bir önceki dönem yüzde 5,6 artan sanayi üretiminin yüzde 4,8 artacağını tahmin ediyorlardı. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,42 yukarı geldi.