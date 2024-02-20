Çin, emlak kredileri için referans kabul edilen faiz oranını düşürdü

Bankalararası Ulusal Fonlama Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5 yıllık kredi faizi oranı yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e çekilirken, 1 yıllık kredi faizi oranı yüzde 3,45'te sabit bırakıldı.

Çin'deki 18 bankanın PBoC'un politika faiz oranı üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faizi oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Faiz indirimi, LPR sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana faiz oranında yapılan en büyük çaplı indirim oldu. PBOC, en son Ağustos 2023'te 1 yıllık kredi faiz oranını 10 baz puan indirerek yüzde 3,55'ten yüzde 3,45'e çekmişti.

Faiz kararıyla, gayrimenkul sektöründeki daralmaya karşı emlak ve kredi piyasasının canlanması, bireyler ve işletmeler üzerindeki yükün hafiflemesi hedefleniyor.

Analistler, faiz indirimini, kronikleşen deflasyon eğilimini aşmaya yönelik bir adım olarak da değerlendiriyor.

Gayrimenkul sektöründeki durum

Gayrimenkul sektörü ve konut piyasasındaki daralma, son 2 yıldır ülkede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerinde başında yer alıyor.

2022'de yıllık bazda yüzde 10 azalan gayrimenkul yatırımları, 2023'te de yüzde 9,6 azalarak gerilemeye devam etmişti. 2023'te yeni konut satışları yüzde 8,2, yeni konut yatırımları ise yüzde 20,9 azalmıştı. Hükümetin gayrimenkul sektörünü canlandırmak için konut satışını ve yatırım finansmanını artırmaya yönelik teşviklerinin etkisi ise sınırlı kalmıştı.