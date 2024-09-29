Çin hisse senetlerinde büyük ralli beklentisi: Dev yatırımcılar umutlu

Çin hisse senetleri, piyasalarda beklenen bir ralliyle dikkat çekiyor. Eurizon SLJ'nin CEO'su Stephen Jen, yatırımcılara gönderdiği bir raporda, Çin hisse senetlerinin aşırı derecede düşük değerlendiğini ve önemli bir yükselişin mümkün olduğunu söyledi. Jen, ABD'nin faiz oranlarını düşürmesinin ardından Çinli şirketlerin büyük miktarda dolar cinsinden varlıkları satmaya teşvik edilebileceğini belirtti.

Jen’in yorumları, Çin hükümetinin kapsamlı teşvik önlemleri sonrası milyarder yatırımcı David Tepper'ın Çin'e yönelik iyimserliğini dile getirmesiyle daha da güçlendi. Özellikle Bank of America'nın Eylül ayında yaptığı ankette, yatırımcıların %19'unun "Çin hisse senetlerini açığa satmanın" en popüler işlemlerden biri olduğunu söylemesi, bu piyasalardaki zıt beklentileri ortaya koyuyor.

Stephen Jen, ABD'nin faiz indirimi ve petrol fiyatlarının düşük seviyelerde kalmasıyla birlikte riskli varlıkların yıl sonuna kadar güçlü bir performans sergileyeceğini öngörüyor. Özellikle ABD seçimlerinden sonra küresel hisse senetlerinde büyük bir toparlanma bekleniyor.