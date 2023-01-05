Çin hizmetler sektöründe daralma sürüyor

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi, aralıkta önceki aya göre 1,3 puan artarak 48'e yükselse de büyüme eşiği olan 50'nin altında kaldı.

Mart, nisan ve mayıs aylarında 50'nin altına düşen gösterge, temmuz ve ağustos aylarında 50'nin üzerine çıktıktan sonra eylülden itibaren yeniden daralma sürecine girmişti.

Sabit ortalamanın 50 puan olduğu endekste, 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderilen anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, hizmetler sektöründeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.

Yeni yılda sektörde toparlanma beklenebileceğini öngörüyor

Caixin'in dün açıkladığı, imalat sektöründeki ekonomik etkinliği ölçen Çin İmalat Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi ise aralıkta önceki aya göre 0,4 puan azalarak 49'a düşmüştü. Endeks imalat sanayinin 2022'nin son 5 ayında daralma eğiliminde olduğuna işaret etmişti.

Analistler, sonbahardaki Kovid-19 salgınları ve karantina tedbirlerinin hizmetler üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğü, yıl sonunda tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik politika değişikliğinin ardından yeni yılda sektörde toparlanma beklenebileceğini öngörüyor.

Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.