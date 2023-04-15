"Çin ihracatta hızlandı yeni strateji geliştirelim"

Özger, EVSİD'in, 39 firma ile birlikte Ticaret Bakanlığının sektörel heyet programları çerçevesinde Meksika'ya çıkarma yaptığını bildirdi. Özger, "Meksika ile birlikte Kosta Rika ve Guatemala gibi yakın ülkelerden alıcıları da Türk üreticiler ile buluşturdu" dedi.

1,5 milyar dolar gibi büyük bir ithalat hacmine sahip Meksika ve Latin Amerika pazarına yönelik faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini aktaran Özger, eylül ayında Şili ve çevre ülkelere yönelik bir organizasyon planladıklarını bildirdi.

Özger, bundan sonraki aşamada Türk firmalarının bireysel düzeyde Meksika pazarını ve pazardaki müşterilerini ziyaret etmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Özger, döviz kurundaki gelişmeler ve Çin'in tekrar ihracatta hız kazanması ile birlikte rekabet avantajı azalan Türk üreticisi için yepyeni bir strateji ortaya konulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl sektör olarak kilogram birim ihracat değerini 3,77 dolara taşımayı başardık.

2023 yılının ilk ayında 4 dolar sınırını aştık. Rakiplerimiz Avrupa ülkeleri ve hatta Çin, 6-7 dolarla ihracat yapıyorken bizim artık nitelikli ürüne yönelmemiz, yeni, farklı ve kar marjının yüksek olduğu pazarlara girmemiz gerekiyor. Kamudan bu konuda daha fazla destek bekliyoruz."