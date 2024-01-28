Çin ile Tayland'dan karşılıklı vize muafiyeti

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Bakan Vang Yi'nin Tayland ziyaretinde imzalandı.

1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmayla, iki ülkenin standart pasaport sahibi vatandaşları diğer ülkeye seyahatlerinde kalıcı olarak vizeden muaf tutulacak.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Çin vatandaşlarına eylülde açıkladıkları tek taraflı geçici vize muafiyeti programının, süresinin dolacağı 29 Şubattan sonra da süresiz olarak devam ettirileceğini duyurmuştu.

Çin tarafı, Tayland'a jest olarak düzenlemeyi karşılıklı hale getirdi.

Çinli turist sayısında büyük düşüş

Turizmden önemli miktarda gelir elde eden Tayland, Kovid-19 salgını döneminde belirgin şekilde azalan Çinli ziyaretçi sayısını eski seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Tayland'ı ziyaret eden Çinli turist sayısı salgın öncesinde, 2019'da, 11 milyon iken bu sayı, 2022'de 22 bine kadar gerilemişti.

Çin'in 2023'ün başından itibaren Kovid-19 salgını nedeniyle uyguladığı sınır kontrollerini kaldırmasının ardından geçen yıl 3,5 milyon Çinli turist Tayland'ı ziyaret etti ancak ziyaretçi sayısı, Bangkok yönetiminin hedeflediği 4 milyonun altında kaldı.

Çin, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı. Sınır kontrollerinin 2023 yılı başından itibaren kaldırılmasına rağmen ülkeye yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısı, halen Kovid-19 öncesi seviyesine ulaşabilmiş değil.