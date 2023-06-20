Çin, kredi faizlerini düşürdü

Çin Merkez Bankası, yavaşlayan ekonomik toparlanmaya destek sağlamak için 10 aydan beri ilk defa gösterge borç verme faizlerini düşürdü.

Ancak gayrimenkul fiyatlarında talepten kopuk bir yükseliş gerçekleşeceği endişeleri nedeniyle faiz indirimi beklenildiği kadar büyük olmadı.

Merkez bankası bir yıl vadeli kredi faizini (LPR) 10 baz puan indirerek %3.55'e, beş yıl vadeli LPR faizini aynı oranda indirerek %4.20'ye düşürdü.

Reuters anketine katılan 32 katılımcının tamamı iki faiz oranının da düşürülmesini bekliyordu ancak beş yıl vadeli LPR'ye uygulanan azaltım çoğu katılımcının beklentisinin altında kaldı.

Çin'deki çoğu yeni ve mevcut krediler bir yıllık LPR ile fiyatlanırken, konut kredileri ise beş yıl vadeli LPR ile fiyatlanıyor.

Merkez bankası geçen hafta da MLF olarak tabir edilen kısa ve orta vadeli faizleri indirmişti. Bu faiz oranları, daha uzun vadeli LPR için gösterge kabul edildiği için yatırımcılar LPR faizlerinin de indirileceğini tahmin ediyorlardı.