Çin Merkez Bankası'nın faiz adımı beklentiyi karşılamadı

Bankalar Arası Ulusal Fonlama Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kurumsal krediler için referans kabul edilen 1 yıllık kredi faiz oranı (LPR), yüzde 3,55'ten yüzde 3,45'e çekilirken emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faiz oranı 4,20'de sabit kaldı. Merkez Bankası, 15 Ağustos'ta, 1 yıllık politika faizi oranını (MLF) 15 baz puan indirerek 2,65'ten yüzde 2,50'ye çekmişti.

Analistler, Merkez Bankası'nın politika faizini indirerek attığı parasal genişleme adımının, borçları nedeniyle temerrüde düşen büyük ölçekli gayrimenkul şirketlerinin sayısının arttığı bir dönemde kreditörler nezdinde karşılık bulmadığı değerlendirmesini yapıyor. Çin'de gayrimenkul sektöründeki Kovid-19 salgını döneminde yatırımların durmasıyla tetiklenen kredi ve finansman problemleri, kotroller kalksa da derinleşerek devam ediyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalmıştı. Üretici fiyatlarında 9 aydır devam eden düşüş eğilimi temmuzda da sürerken tüketici fiyatlarının Şubat 2021'den bu yana ilk kez azalması, deflasyon endişelerini artırmıştı. Bu yıl ABD doları karşında yüzde 6 değer kaybeden Çin yuanı Asya'da en düşük performans gösteren para birimleri arasında yer alıyor.