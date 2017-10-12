Çin Merkezi Hükümeti'ne bağlı şirketlerin kârı arttı
Çin'de merkezi hükümete bağlı şirketlerin karları yüzde 18,4 artarak 1,11 trilyon yuan oldu.
Çin Devlet Varlık Regülatörü'ne göre merkezi hükümetin sahipliğindeki şirketlerin karları Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 1,11 trilyon yuan oldu.
Foreks'in haberine göre, merkezi hükümet şirketlerinin varlık/yükümlülük oranları da eylül sonunda 2017'nin başına göre 0,2 puan azalarak yüzde 66,5 oldu.
Ocak-eylül döneminde merkezi hükümeti bağlı kömür şirketlerinin sabit varlık yatırımları yüzde 33,5, çelik şirketlerinin sabit varlık yatırımları yüzde 19,3 ve kömür yakıtlı santrallerin sabit varlık yatırımları yüzde 21 azaldı.