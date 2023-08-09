Çin patent başvurularında dünya lideri

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Çin'in 2000 yılı itibarı ile büyük bir patent atağına geçtiğini ve bugün yıllık ortalama 1,5 milyon adet patent başvurusu ile dünyada lider konuma geldiğini anlattı. Patent başvurularının Çin’in son üç yılda Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) başvurularının ciddi arttığını söyledi.

Yamankaradeniz, “2019 yılında 328 patent, 2008 marka, 9 adet tasarım başvurusunda bulunan Çin, 2020 yılında 299 patent, 2249 marka, 63 tasarım, 2021 yılında 298 patent, 2028 marka, 43 adet de tasarım başvurusunda bulundu. Patent sayısında artış görünmese de marka ve özellikle de tasarım alanlarında hızlı bir yükseliş söz konusu. 2019-2021 yılları arasındaki tasarım başvurularında 5 kata yakın artış görülüyor" dedi.

Türkiye ikinci sırada

Türkiye ve Çin karşılaştırması da yapan Yamankaradeniz, “Teknik olarak Türkiye’yi Çin ile kıyaslamak doğru olmaz ama Türkiye’nin Çin’den sonra en çok marka müracaatı yapan ülke olması önemli bir başarı. Çin’in ilerleyişinden almamız gereken dersler var” dedi