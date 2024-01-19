Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, 32,4 milyon dolar ceza ödeyecek

Fed'den yapılan açıklamada, "gizli denetim bilgilerinin yetkisiz kullanıldığı ve ifşa edildiği" gerekçesiyle ICBC ile bankanın New York şubesine yaklaşık 2,4 milyon dolar para cezası verildiği bildirildi.

Söz konusu bilgilerin, banka incelemeleri raporlarını ve bankacılık düzenleyicileri tarafından yapılan diğer gizli iletişimleri içerdiği kaydedilen açıklamada, gizli denetim bilgilerinin ilgili düzenleme kurumunun önceden onayı olmadan ifşa edilmesinin yasa dışı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Fed'in ICBC'ye yönelik eyleminin NYDFS ile birlikte yürütüldüğü belirtilerek, iki kurumun açıkladığı cezanın toplamının yaklaşık 32,4 milyon dolar olduğu ifade edildi.

NYDFS'den yapılan açıklamada da ICBC'nin banka uyum programını iyileştirmede başarısız olduğu, geçmiş tarihli belgeleri bildiremediği ve gizli denetim bilgilerini yetkisiz olarak ifşa ettiği belirtilerek, Banka'nın yaklaşık 30 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.