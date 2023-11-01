Çin, "Tienhui-5" yer gözlem uydusunu fırlattı
Çin, çok amaçlı yer gözlem uydusu "Tienhui-5"i uzaya gönderdi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March 6 roketiyle ülkenin kuzeyindeki Şaansi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşen uydu; coğrafi haritalandırma, toprak kaynaklarının takibi, bilimsel deneyler ve diğer görevlerde kullanılacak.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 494'üncü taşıma görevi oldu.
Adı Çincede "gökleri çizmek" anlamına gelen Tienhui uydularından 10'u halen yörüngede bulunuyor.