Çin ve Almanya'dan İran nükleer anlaşmasına destek

24 Mayıs 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslar için bulunduğu Çin'de mevkidaşı Li Kıçiang ile bir araya geldi.

Başkent Pekin'deki Tiananman Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda yapılan resmi törende Li ve Merkel, ulusal marşların çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

Heyetler arası görüşmeler sonrası iki lider basın toplantısı düzenledi.

Çin Başbakanı Li, İran nükleer anlaşmasına yönelik, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan çok taraflı anlaşmalar korunmalı" diyerek, ülkesinin tüm ilgili tarafların anlaşmayı yürürlükte tutmasını takdir ettiğini söyledi.

Anlaşmanın ters yüz edilmesi durumunda etkisinin sadece İran nükleer sorunu ile sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Li, ayrıca siyasi araçlarla çözülmesi gereken diğer uluslararası konuları da etkileyeceğini dile getirdi.

Li, tüm ülkelerin refahının temini için dünya barışı ve bölgesel istikrarın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Çin, Alman otomobil şirketlerini yatırıma çağırıyor

Çin Başbakanı Li, ülkesi ile Almanya'nın çok taraflı serbest ticareti, ticari özgürlüğü ve yatırım kolaylığını desteklediğini ifade ederek, "Çin ve Almanya arasında iş birliği adına üst düzey değişimler için büyük bir potansiyel var" diye konuştu.

Teknoloji devrimiyle gelen fırsatlarla yüzleşen iki ülkenin otonom araçlar konusunda derin iş birliği alanları bulunduğuna işaret eden Li, Alman otomobil şirketlerinin Çin’e yatırım yapmalarından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Almanya, İran nükleer anlaşmasına bağlı kalacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel de İran nükleer anlaşmasının sıkı müzakerelerden sonra en iyi seçenek olarak ortaya çıktığını belirterek, "İdealden uzak ama diğer seçenekler daha az istikrarlı. Bu yüzden bu anlaşmaya saygı duymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merkel, ayrıca İran'a yönelik yaptırımların, bazı Avrupa ülkelerinin anlaşmadan çekilmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

AB’nin çelik ve alüminyum ürünleri konularında ABD'den sınırsız gümrük muafiyetine sahip olması gerektiğini kaydeden Merkel, "Herhangi bir eylem olmaksızın muafiyeti ve ABD ile müzakereleri sürdürmeyi istiyoruz" dedi.

Merkel, Avrupa Komisyonu’nun müzakerelere devam ettiğini dile getirerek, müzakerelerin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

Çin’de Alman iş dünyasından yaklaşık 20 kişilik heyetle bulunan Merkel, akşam Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yemekte bir araya gelecek. Merkel, yarın ülkenin teknoloji kenti Şıncın’a geçecek.

Merkel'in Çin ziyaretinde gündem ticaret ve İran anlaşması

Kaynak: AA