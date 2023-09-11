Çin vize başvurularında kolaylık sağlayacak

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, vize başvuru işlemlerini kolaylaştırmak üzere başkonsolosluğun somut adımlar attığını belirtti.

Wei, Türk seyahat acenteleri ve diğer derneklerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Çin Vize Başvuru Hizmet Merkezi'nin günlük vize randevu kotasını artırdığını ve günlük randevu saatlerini uzattığını söyledi.

"Çin, Çin ve Türk halklarının karşılıklı seyahat prosedürlerini kolaylaştırmaya büyük önem veriyor" diyen Wei, yeni önlemler kapsamında Türk halkının taleplerinin dikkate alındığını ifade etti. Ocak-Ağustos arasında konsolosluk tarafından verilen tüm vize türlerinin sayısının 12.000'i aştığına ve rakamın "2022'deki toplam vize sayısının on katı" olduğuna işaret eden Wei, "Vize başvuruları pandemi öncesi seviyelere ulaştı" dedi.

Çin'in vize başvuru ve alımını kolaylaştırması hedeflenen 10 kararı şu şekilde:

1-30 Ağustos’tan itibaren Çin’e giriş çıkışlarda istenilen Covid-19 PCR testi kaldırıldı.

2- Önemli politik ve ticari etkinliklere katılacaklar için, vize alımı daha da kolaylaştırılacak.

3- Çin’e gitmek için acil durumu olan kişiler, gerekli belgeleri sunduktan sonra, normal vize süresinden daha erken vize alabilecekler.

4- Çin’e davet mektubuyla gidecek kişilerin, Ankara’daki Çin Büyükelçiliğine gitmesine gerek kalmadan, Çin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan işlemlerini halledebilecekler.

5- Firma davet mektubuyla, vize başvuru yapacak kişiler, davet mektubu fotokopisi, davet eden Çinli firmanın iş lisansı, davet eden Çinli firma sahibinin ID kartı taraması yerine, firma davet mektubunun aslı ve imzalanmış taahhütnamesi ile başvuru yapabilecekler.

6- Türkiye’nin il ve belediye düzeyindeki firmalar, dernekler, meslek odaları ve güçlü ilişkilere sahip olan finansal kuruluşların vize başvurularında gerekli kolaylıklar sağlanacak.

7- Vize başvuru sahiplerinin, SGK hizmet dökümünün sadece ilk sayfası ve son iş yerinin bilgilerini sunması yeterli olacak. Tüm iş yerlerinin ayrıntılı bilgilerini sunma zorunluluğu kalktı.

8- Daha iyi hizmet vermek için, Çin Vize Başvuru Merkezi’nin günlük vize randevularının kontenjanları artacak ve günlük randevu saatleri uzatılacak. Böylece iki gün içerisinde, randevular kolayca alınabilecek.

9- Vize mülakat günleri de artacak. Vize başvuru sahipleri, pazartesiden cumaya kadar her gün, vize başvuru merkezinde mülakatlara katılabilecek.

10- Vize başvuru merkezleri, başvuru sahiplerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için özel VIP hizmetler sunacak.

Öte yandan Wei yaptığı konuşmasında, bu yıl 10. yıl dönümü kutlanan Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, Türk-Çin stratejik işbirliğinde olumlu gelişme sağladığını belirtti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ise yeni önlemlerin iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerini artıracağını söyledi.