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Çin'de 1.34 milyon memura yolsuzluk cezası

Yolsuzlukla mücadele eden Çin'de, 2013 yılından bu yana 1.34 milyon devlet görevlisi cezalandırıldı.

Çin'de 1.34 milyon memura yolsuzluk cezası
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Çin'in yolsuzluk karşıtı gözlemcisi, Çin Devlet Başkanı Başkan Xi Jinping'in yolsuzlukla mücadele kapsamında 2013 yılından bu yana 1.34 milyon devlet görevlisini cezalandırdığını söyledi.

Ülkede, ağustos ayında Çin Maliye Bakanlığı Yolsuzluk Komitesi Başkanı hakkında yolsuzluk soruşturması nedeniyle gözaltı kararı verilmiş, eylül ayında ise Çin Merkez Askeri Komisyonunun başındaki üst düzey bir general yolsuzluk soruşturması kapsamında sorguya alınmıştı.

Kaynak: DHA

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