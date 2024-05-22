Çin’de 4 aylık online satışlar, 620 milyar doları aştı

CGTN TÜRK'ün haberine göre, "Ülkenin çevrimiçi perakende satışları, Ticaret Bakanlığı’na göre, bu dönemde yıl bazında yüzde 11,5 oranında artarak 4 trilyon 410 milyar yuana 620,52 milyar dolara) ulaşmış bulunuyor. Bakanlığın gerçekleştirdiği ayrıntılı incelemeye bakılırsa, maddi varlıkların çevrimiçi satışı yıl bazında yüzde 11,1 kadar tırmanarak 3 trilyon 740 milyar yuana çıktı. Bu, Çin’deki tüm perakende tüketim malları satışının yüzde 23,9 kadarını oluşturuyor.

Yüzde 25,1 oranında bir sıçrama

Bakanlıkça kontrol edilen başlıca çevrimiçi hizmetlerin tüketimi de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,1 oranında bir sıçrama yaptı. Öte yandan dijital, yeşil ve sağlığa ilişkin ürünlerin tüketimi de hızlı bir büyüme gösterdi. Nisan ayında elektrikli ev aletlerinin ve mobilyaların çevrimiçi satışı sırasıyla yüzde 9,3 ve 12,2 oranlarında arttı. Eski ürünlerin yenileriyle değiştirilmesi politikasının uygulanması, bu sıçramada etkili oldu."