Çin'de 8 binden fazla kişiye yolsuzluk cezası
Çin'de 8 binden fazla yetkili, hükümet fonlarını usulsüz kullandıkları suçlamasıyla ceza aldı.
Çin'de 8.123 kişinin, hükümet fonlarını usulsüz kullandıkları suçlamasıyla ceza aldığı bildirildi.
Şinhua haber ajansının haberine göre, ceza alan kişilerin 2016 bütçesinde bazı usulsüz harcamalar yaptığı belirlendi.
Ulusal Denetleme Kurumu Başkanı Hu Zejun, 970 yetkilinin yolsuzlukla mücadele fonunda usulsüzlük yaptığını, 1.363 kişinin ise barınma fonlarını kötüye kullandığını belirtti.
Hu, suçlanan kişilere verilen cezayla ilgili ise açıklama yapmadı.
İktidardaki Komünist Parti içinde yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında bugüne kadar hükümet fonlarını zimmetine geçirdiği ya da kötüye kullandığı anlaşılan yetkililerin sayısının 1,3 milyonu bulduğu belirtiliyor.
Kaynak: Reuters