Çin'de bankalar mevduat faizlerini düşürdü

Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China ve China Construction Bank vadesiz mevduat faizlerini 5 baz puan, 3 ve 5 yıl vadeli mevduat faizlerini ise 15 baz puan indirdi.

Söz konusu adım, Çinli yetkililerin 6 Haziran'da ülkenin en büyük bankalarına mevduat faizlerini bir yıldan kısa bir süre içinde en az ikinci kez düşürmeleri yönünde yaptığı çağrının ardından geldi.

Natixis'in Asya Pasifik bölgesi uzmanı kıdemli ekonomisti Gary Ng, "Mevduat faizlerinin düşürülmesi, tasarrufları tüketim ve yatırıma yönlendirecek ve bankaların net faiz marjları üzerindeki baskıyı hafifleterek ekonomiye daha fazla parasal canlandırma yapılmasına olanak sağlayacak" dedi.