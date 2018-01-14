Çin’de bir haftadır yanan tanker gemisi battı

14 Ocak 2018

Doğu Çin Denizi’nde 6 Ocak’ta meydana gelen gemi kazasının ardından alevler içinde kalan Panama bayraklı tanker gemisi battı.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Hong Kong bandıralı CF Crystal yük gemisiyle çarpıştıktan sonra bir haftadır yanan Panama bandıralı tanker gemisi Sanchi’nın battığını duyurdu.

Birden alevlerin yükseldiği tanker gemisinin daha sonra 25 derece sağ tarafa yattığı belirtildi. Panama bandıralı gemiden çıkan siyah dumanların 800 ila 1000 metre yükseldiği, geminin daha sonra sulara gömüldüğü ifade edildi.

İran petrolü taşıyordu

İran petrolünü taşıyan Sanchi'nin, Hong Kong bandıralı gemiyle çarpıştıktan sonra alevler içinde kaldığı ve 30'u İran 2'si Bangladeş uyruklu 32 kişilik mürettebat taşıdığı açıklanmıştı.

Kaza mahallinde bir haftadır yapılan arama kurtarma çalışmalarında Sanchi’nin bir mürettebat üyesinin cesedi geçen pazartesi çıkarılırken dün de iki ceset ve geminin "kara kutusu" sayılan yolculuk verilerini kaydeden cihazı (VDR) yanan gemiden çıkarılmıştı.

Panama bayraklı tanker gemisi, İran’dan Güney Kore’ye yaklaşık bir milyon varile denk 136 bin ton ağırlığında petrol taşıyordu. Çin makamları, geminin söz konusu kazadan sonra akıntıya kapılarak sürüklendiğini ve gerek kötü hava şartları gerek gemideki yangınla çıkan zehirli gaz yüzünden arama ve kurtarma çalışmalarında zorluk yaşandığını bildirmişti.





İran petrol gemisindeki yangın sürüyor

Kaynak: AA