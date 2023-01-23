Çin'de insanların yüzde 80'i enfekte oldu

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi baş epidemiyoloğu Wu Zunyou, devam eden Ay Yeni Yılı tatil döneminde insanların toplu hareketinin salgını yayarak bazı bölgelerde enfeksiyonları artırabileceğini, ancak yakın vadede ikinci bir Kovid dalgasının olası olmadığını söyledi.

Yüz milyonlarca Çinli, yakın zamanda hafifletilen Kovid kısıtlamalarının altında askıya alınan tatil toplantıları için ülke çapında seyahat ediyor ve bu da büyük salgınları yönetmek için daha az donanımlı kırsal alanlarda yeni salgınların korkusunu artırıyor.

Bir Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi yaptığı açıklamada, Çin'in ateş kliniklerinde, acil servislerde ve kritik durumdaki Kovid hastalarının artışa geçtiğini söyledi.

Hükümet verilerine göre, Çin'in sıfır Kovid politikasını aniden kaldırmasından yaklaşık bir ay sonra, 12 Ocak itibarıyla yaklaşık 60 bin Kovid hastası hastanede hayatını kaybetmişti.

Ancak bazı uzmanlar, evde ölenleri hariç tuttuğu ve birçok doktorun ölüm nedeni olarak Kovid'i göstermediklerini söyledi.