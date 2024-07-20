Çin'de köprü çöktü! Araçlar suya düştü... 12 ölü, 31 kayıp

Çin'in Shaanxi eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü, şiddetli yağış ve ani selin ardından dün yerel saatle 20.40 sıralarında çöktü.

Eyalet yetkililerine göre en az 17 araç köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düştü. Kurtarma ekipleri, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.