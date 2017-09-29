Çin'de son 35 yılda yaşam süresi 8,6 yıl uzadı

29 Eylül 2017

Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresinin yayımladığı "Çin Sağlık Enstitüleri Kalkınma ve İnsan Hakları Gelişmesi" adlı "Beyaz Kitap"a göre, 1981'de 67,9 olan ortalama yaşam süresi 2016'da 76,5'e yükseldi.

Ülkede 1981'den bu yana yapılan yatırımlar ve çalışmalarla hastane, sağlık personeli sayısı ve refah düzeyinin yükseldiği belirtilen Beyaz Kitap'ta, ortalama yaşam süresinin son 35 yılda 8,6 yıl arttığı kaydedildi.

Ayrıca bebek ölümlerine de değinilen kitapta, 1981'de yüzde 34,7 olan bebek ölüm oranının 2016'da yüzde 7,5'e düştüğü belirtildi.

Dünyada en uzun yaşam süresi sıralamasında 83,7 yıl ile Japonya birinci sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 83,4 yıl ile İsviçre ve 83,1 yıl ile Singapur takip ediyor.

Kaynak: AA