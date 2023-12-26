Çin'den ABD'nin Sincan yaptırımlara misilleme gelecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin yaptırım kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Çin'in iç işlere müdahale ettiğini savundu.

ABD'nin "Çin'i düşmanlaştırmayı amaçlayan" kararını protesto ettiklerini ifade eden Sözcü Mao, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca bir Amerikan şirketi ile insan hakları alanında çalışan iki araştırmacıya karşı-yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Mao, ABD merkezli araştırma ve veri analitiği şirketi Kharon ve onun Araştırma Direktörü Edmund Xu ile İleri Savunma Çalışmalar Merkezi'nin çalışanı Nicole Morgret'e yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Mal varlıkları dondurulacak

Yaptırım kapsamında şirketin ve şahısların Çin'deki tüm menkul ve gayrimenkul varlıkları dondurulurken Çinli kurumlar ve kişilerle para alışverişi ve işbirliği yapmaları yasaklanacak.

ABD'de Çinli yetkililere ve şirketlere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, 8 Aralık'ta Sincan Uygur Özek Bölgesine bağlı İli Kazak Özerk Vilayeti'nin eski polis şefi Gao Çi ile Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) ideolojik endoktrinasyon ve sosyal istikrarın sağlanmasından sorumlu Birleşik Cephe Çalışma Birimi yetkilisi Hu Lienhı'ya bölgedeki insan haklarında rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım açıklamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası kapsamında üç Çinli şirketi de yaptırım listesine almıştı. Böylece yasa kapsamında yaptırım uygulanan şirketlerin sayısı 30'a yükselmişti.