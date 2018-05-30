Çin'den ABD'ye sert tepki: Karşı koymaya hazırız

30 Mayıs 2018

Çin, Washington'un Çinli şirketlerin yatırımlarına gümrük vergileri ve kısıtlamalar getirmekten vazgeçmeyeceği yolundaki beklenmedik açıklamasına sert tepki göstererek, Washington bir ticaret savaşı başlatmak istiyorsa, karşı koymaya hazır olduğunu söyledi.

ABD dün yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen 50 milyar dolarlık ürüne gümrük vergisi koyma tehdidinin hâlâ geçerli olduğunu ve Beijing ABD fikri mülkiyetinin çalınması meselesini çözmedikçe bunu kullanacağını belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD hükümetinin rakiplerin Amerikan fikri mülkiyet hakları hırsızlığını engelleme stratejisi olarak bazı Çin vatandaşlarına verilen vizelerin süresini kısaltmayı düşündüğünü söyledi.

Trump yönetiminin aralık ayında yayınladığı bir belgeyi hatırlatan yetkili, buna göre ABD hükümetinin bazı ülkelerden gelen fen ve teknoloji öğrencilerinin vizelerinde kısıtlama yapılmasını dikkate alacağını belirtti.

"Görüş birliğine aykırı"

ABD'nin bu açıklamasından önce iki ülke, bu ayın başında Çin'in ABD karşısındaki 375 milyar dolarlık ticaret fazlasını düşürmek için adım atma konusunda anlaşmışlardı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret anlaşmazlıkları konusunda görüşmeler yapmak için gelecek ayın başında Çin'i ziyaret edecek. Çin'deki ABD Ticaret Odası Başkanı William Zarit, Washington'un gümrük vergisi tehdidinin şu ana kadar "bir şekilde etkili" olmuş gibi göründüğünü söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada "Bunun yalnızca bir taktik olduğunu düşünmüyorum" diyen Zarit, ABD Ticaret Odası'nın ticaret anlaşmazlıklarına çözüm bulmanın en iyi yolu olarak gümrük vergilerini görmediğini de sözlerine ekledi.

Zarit, "Ortaya çıkan görüş, ABD'nin herhangi bir kozu yoksa ve Çinli dostlarımız üzerinde baskı yapılmazsa, ciddi müzakerelere gidemeyeceğimiz oldu" dedi.

Çin ticaret bakanlığı ise, ABD'nin Çin'e yönelik ticaret eylemlerini sürdüreceği açıklamasının, her iki tarafın da kısa süre önce vardığı görüş birliğine aykırı olduğunu söyledi.

"Savaşmak istemiyoruz ama savaşmaktan da korkmuyoruz"

Çin resmi haber ajansı Xinhua, Çin'in ABD'nin düşünmeden hareket etmeyeceğini umduğunu, ancak kendi çıkarlarını korumak için savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Xinhua "Çin'in tutumu, her zaman olduğu gibi şudur: Biz savaşmak istemiyoruz, ama aynı zamanda savaşmaktan da korkmuyoruz" dedi.

Xinhua ayrıca "Çin, ABD heyeti ile pragmatik istişarelerde bulunmaya devam edecek ve ABD'nin ortak açıklamasının ruhuna uygun olarak hareket edeceği umudunu sürdürecek" dedi.