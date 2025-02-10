Çin'den ABD'ye vergi darbesi! Tarifeler yürürlüğe girdi

Çin'in Washington Büyükelçiliği, Pekin yönetiminin yaklaşık 14 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe yönelik misilleme gümrük vergilerini devreye soktuğunu duyurdu. Bu gelişme, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşının önlenebileceğine dair umutları zayıflattı.

Yeni vergi düzenlemeleri, ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz, kömür, ham petrol ve tarım ekipmanlarını kapsıyor. Ayrıca belirli otomotiv ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 15 arasında ek gümrük vergisi getirildi. Daha önce bu önlemlerin müzakere fırsatı sunabileceği ifade edilse de gece yarısına kadar bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle ek vergiler pazartesi günü Pekin saatiyle 00.01’de yürürlüğe girdi.

İki marka kara listeye alındı

Geçtiğimiz hafta Çin, Google ve ABD’li biyoteknoloji şirketi Illumina hakkında bir antitröst soruşturması başlattığını açıkladı. Bunun yanı sıra ABD merkezli giyim markaları Calvin Klein ve Tommy Hilfiger’ın ana şirketi kara listeye alındı.

Nadir metallerde ihracat kısıtlaması

Çin ayrıca savunma sanayii, güneş panelleri ve elektrikli araç bataryalarında kritik öneme sahip beş metalin ABD'ye ihracatını kısıtladı. Bu adımla Pekin, küresel nadir toprak elementleri tedarik zincirindeki hâkimiyetini pekiştirdi. Çin, dünya genelindeki nadir toprak elementlerinin %60’ını üretirken sektör içindeki işlemlerin %90’ını kontrol ediyor.