Çin'den AB'nin elektrikli otomobil vergisi kararına çağrı: 'Yanlış uygulamalar'

Pekin yönetimi, AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlardan yüzde yüzde 21 ila yüzde 38,1 gümrük vergisi almayı planladığını duyurmasının ardından AB'ye çağrıda bulundu.

AB'nin gümrük vergisi kararını "yanlış uygulamalar" olarak nitelendiren Çin, AB'nin Çin'in elektrikli araçlarına uyguladığı gümrük vergilerini korumacı bir davranış olarak eleştirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Çin, AB'nin "yanlış uygulamalarını" düzelteceğini ve ticari anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözeceğini umduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun Çin'den ithal elektrikli araçlardan gelecek aydan itibaren yüzde 21 ila yüzde 38,1 gümrük vergisi almayı planladığını dün duyurmasının ardından Çin, çıkarlarını korumak için tedbirler alacağını açıklamıştı.

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Çin'den ve Avrupalı ve Çinli otomobil üreticileri de dahil olmak üzere anlaşmazlıkta taraf olan diğer ülkelerden gelen tepkiler, AB'nin kararına açıkça karşı çıkıldığına ve bu konuda gerilimi azaltma isteğine işaret ediyor.