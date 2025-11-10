Çin'den fentanil, nadir element ve denizcilikte eş zamanlı adım

Çin, ABD'de bağımlılık krizinin sebebi olarak görülen fentanil üretiminde kullanılan öncül kimyasalların, Kuzey Amerika ülkelerine ihracatını kontrol altına alacağını bildirdi. Bu kapsamda ihracat kontrolü uygulanan öncül kimyasallar listesine fentanil üretimiyle bağlantılı 13 yeni madde eklendi.

Öncül kimyasalların ihracatı için özel lisans gereken ülkeler kataloğuna Kuzey Amerika ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika dahil edildi. Aslen bu maddelerin, ABD'ye ihracatını kontrol altına almayı hedefleyen tedbir, 3 ülke arasındaki ticaret anlaşması gereği Kanada ve Meksika'yı da kapsıyor.

Trump-Şi zirvesindeki uzlaşmanın ardından geldi

Görüşmede, ABD tarafı, Çin'e fentanil ve öncül maddelerinin kontrolünün yetersizliği gerekçesiyle getirdiği yüzde 20 ek gümrük tarifesini yüzde 10'a düşüreceğini bildirmişti.

Trump, görüşmenin ardından ülkesine dönerken uçakta yaptığı açıklamada, Çin'in fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda "sıkı çalışmayı taahhüt ettiğini" belirterek, "Fentanil girişinden dolayı Çin'e yüzde 20 gümrük vergisi uygulamıştım. Bugünkü açıklamalarına dayanarak bunu yüzde 10 düşürdüm." ifadelerini kullanmıştı.