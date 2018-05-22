Çin'den otomotiv ithalatında önemli adım

22 Mayıs 2018

Çin'in binek araç ithalatında gümrük vergisini düşüreceği açıklandı.

Bloomberg'in isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin, binek otomobillerden alınan ithalat vergisini yüzde 25'den yüzde 15'e indirecek. 10 yıldır uygulanan yüzde 25 vergi, Çin bakanlar kurulu olan Devlet Konseyi kararıyla azaltıldı. Karar 1 Temmuz itibariyle uygulanacak.

Böylece BMW ve Ford gibi şirketlerin dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'e girişleri kolaylaşacak. Tesla ve Ford gibi ABD'li otomobil üreticilerinin yanı sıra, Avrupalı ve Asyalı üreticiler de indirimden yararlanacak.

Çin'in kararı, ABD ve Çin arasında iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğinin azaltılması için yapılan anlaşmayla aynı döneme denk geldi.

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