Çin'den PwC’ye Evergrande denetimi usulsüzlükleri nedeniyle 6 ay faaliyet yasağı

Çin Maliye Bakanlığı, uluslararası mali denetim firması PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) Çin'deki birimine yönelik ciddi yaptırımlar uygulama kararı aldı.

PwC, iflas sürecindeki China Evergrande Group’a gerçekleştirdiği denetimlerdeki usulsüzlükler nedeniyle 6 aylık bir süre boyunca faaliyetlerini durdurma cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda PwC'ye 297 milyon yuan (yaklaşık 40.7 milyon dolar) para cezası kesildi.

Çin’in devlet medyasında yer alan haberlerde, PwC’nin Evergrande skandalındaki rolünün önemine vurgu yapıldı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PwC’nin Çin’deki denetim biriminin, inşaat devi Evergrande'nin mali sorunlarını örtbas etmeye çalıştığı ve bu süreçte denetim usullerini ihlal ettiği belirtildi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Kurulu’na (CSRC) göre PwC, 78 milyar dolarlık dolandırıcılık skandalına karışan Evergrande’den elde ettiği 27.7 milyon yuanlık gelire el konulması ile karşı karşıya kaldı.

Bakanlık, PwC'nin Evergrande’nin mali durumunu kasıtlı olarak manipüle ettiği ve eksik denetimler gerçekleştirdiğini belirtti.

Evergrande skandalı

China Evergrande Group, Çin’in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olarak bilinirken, devasa borç yükü nedeniyle mali bir krize sürüklenmişti.

PwC, Evergrande’nin finansal tablolarını denetleyen şirket olarak odak noktası haline geldi ve usulsüzlük yaptığı iddiaları nedeniyle inceleme altına alındı.

Reuters’in özel kaynaklara dayandırdığı Ağustos ayında çıkan bir haberde, PwC’nin bu süreçte cezalarla karşı karşıya kalabileceği belirtilmişti.

Bu yaptırımlar, Çin hükümetinin mali denetimlere olan hassasiyetini ve uluslararası firmalara olan yaklaşımını yeniden gözler önüne serdi. PwC’nin bu durum karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.