Çin'den UCM'ye Vladimir Putin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, uluslararası toplumun Ukrayna krizinin çözümü konusunda yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.

UCM'nin objektif ve tarafsız olması, uluslararası hukukun devlet başkanlarına tanıdığı dokunulmazlığa saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Sözcü Vang, "Mahkeme uluslararası hukuku iyi niyetle uygulamalı, siyasileşmeden ve çifte standartlardan kaçınmalıdır." ifadesini kullandı.

Mahkemenin kararı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'ya ziyaretinin öncesine denk geldi. Sözcü Vang, kararın, Şi'nin bugün başlayan ziyaretini etkilemeyeceğini söyledi.

Savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

UCM kararın gerekçesinde, Putin ve Lvova-Belova'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılmasından sorumlu olduğunu belirtmişti.

Rusya ise kararın hukuken geçersiz olduğunu bildirmişti

Mahkemenin 2016'da Kırım'ın ilhakını "Ukrayna topraklarının ihlali" olarak niteleyen kararının ardından mahkemeden çekilen Rusya ise kararın hukuken geçersiz olduğunu bildirmişti.

Putin, kararın ardından halen savaşın hüküm sürdüğü Ukrayna'nın Maripol kentinde giderek, mahkemenin kararını tanımadığı mesajını vermişti.