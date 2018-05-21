"Çin'e yönelik tarifeleri yeniden uygulayabiliriz"

21 Mayıs 2018

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin'le sürdürülen ticaret görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Yine de işler yolunda gitmezse, her ne kadar istemesek de Başkan Trump her zaman tarifeleri yeniden uygulamaya koyabilir" dedi.

CNBC televizyonunun yayınına katılan Mnuchin, "Çok önemli bir ilerleme kaydettik. Şimdi anlaşmanın uygulanması iki tarafa bağlı" dedi.

Çin ile görüşmelerin devam edeceğini de kaydeden Mnuchin, "Anlaşmanın bazı kısımları zaman alacak, bazıları hemen yürürlüğe girebilir" diye konuştu. Mnuchin, Çin'le yapılan anlaşmanın ABD ve yatırımcılar için bir zafer olduğunu da kaydetti.

Mnuchin ayrıca, ticaret anlaşmasına nihai şeklin verilmesi için Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un,önümüzdeki hafta Çin'e gideceğini açıkladı.

Mnuchin dün, Çin ile ticaret geriliminin "askıya alındığını" duyurmuştu. ABD Hazine Bakanı, "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık" demişti.

Mnuchin, "Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Ve stratejik olarak bu durum hem bizim için hem de onlar için önemli olacak" diye konuşmuştu.

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